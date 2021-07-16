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عروض كازيون حتي 24 يوليو للملابس والأجهزة الكهربائية 2021

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شريف المراكبي 0 تبليغ

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انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون حتي 24 يوليو للملابس والأجهزة الكهربائية 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون لهذا الموسم تتميز بتفردها عن غيرها في العديد من الخصائص، حيث تتضمن مختلف منتجات الأسرة المصرية، وبأسعار معقولة، تعد في متناول يد جميع شرائح المجتمع. وتصاحب أيضاً عروض ماركت كازيون نظام تقسيط مميز، يمكنك اختيار نظام الدفع المناسب لك والاستفادة منها، وعليه يعرض مصر فايف في هذا التقرير، Kazyon offer’s الساري حتي 24 من هذا الشهر.

آخر عروض كازيون ماركت

تتحتوي عروض كازيون اليوم، على أدوات وأجهزة منزلية هامة، يتهافت عليها المقبلين على الزواج، الأمر الذي دفع الماركت بتضمينها داخل العروض؛ وهي؛

– التكييفات بأنواعها، ويكون التوصيل إلي المنزل والتركيب مجاناً، من 7 ايام حتي 14 يوم، في كافة المحافظات. وكذلك بضمان 5 سنوات.

– الديب فريزر بأنواع عديدة، وبتوصيل مجاني للمنزل من 7 حتي 14 يوم.

– البوتجازات بأنواعها، وكذلك التوصيل مجاناً من سبع حتي 14 يوم.

– الشاشات الذكية “سمارت”.

– الميكروويف بأنواعه.

– مراوح السقف والحائط.

– أدوات مطبخ مثل؛ خلاطات، غلاية مياة، مكواه تيفال، وأطقم الحلل.

– المفروشات والسجاد.

– ملابس رجالي وحريمي.

مجلة كازيون اليوم

الآن نحن بصدد تقديم مجلة عروض كازيون اليوم، والتي تتضمن كافة تفاصيل العروض، بعروض الاسعار، وتخفيضات قبل وبعد.

– وللمزيد ومعرفة تفاصيل التقسيط، يمكنك الدخول على رابط ماركت كازيون، أو الاتصال على؛ 19609.

– والآن نستعرض مجلة العروض وهي؛

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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