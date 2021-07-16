/640916/منال-هلال-حياة-كريمة-مبادرة-طموحة-استهدفت-تحسين-حياة-أكثر-من-58-مليون-مواطن

قالت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن ، يوم إعلان تدشين الجمهورية الجديدة هو يوم من أيام الوطن سيظل التاريخ يذكره بكل فخر واعتزاز مشيرة إلي أن فاعليات المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة ، تلك المبادرة الطموحة المتفردة والتي تستهدف تحسين جودة حياة أكثر من 58 مليون مواطن مصري بتكلفة تتخطى 700 مليار جنيه وبذلك تكون مبادرة حياة كريمة هي المشروع الأكبر في التاريخ المصري الحديث وأحد أهم مشروعات التنمية المستدامة على مستوى العالم.

مبادرة حياة كريمة

واوضحت النائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين :” توقفت كثيرا أمام كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي ظهرت فيها رؤيته الثاقبة بعيدة المدى لتنمية هذا الوطن ورغبته في صنع أجيال جديدة من الشباب القادرون على قيادة الوطن وإستكمال مسيرة من ضحوا بحياتهم لأجل أن تكون مصر وطناً قوياً راسخاً وقادراً على مواجهة كافة أشكال التحديات والأزمات”.

وتابعت:” سوف يخلد التاريخ المصري بكل فخر كلمات السيد الرئيس والتي قال فيها ( أن الأحلام لا تسقط بالتقادم وإن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل)، كمواطنة مصرية وكنائبة عن الشعب بمجلس النواب أفخر أنني أشهد هذه المشروعات وأتطلع إلى العمل مع كافة زملائي بمجلس النواب إلى المساهمة بقوة في دفع عجلة مشروعات حياة كريمة و المشاركة في صناعة مستقبل أفضل لكل أبناء الوطن “.