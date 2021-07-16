قطاع المعاهد الأزهرية: انعقاد امتحان الحديث للثانوية غدا

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفقا لبيان صحفى، أنَّ قرار بدء إجازة العيد من السبت القادم لا ينطبق على الامتحانات، وقد نص على استمرار أعمال الامتحانات وَفقًا للمواعيد المقررة، مهيبًا بالمعلمين والطلاب ضرورة الالتزام بالحضور والإجراءات الاحترازية والتعليمات المتبعة فى الامتحانات.

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