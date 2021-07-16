الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الأضحى

ونصت المادة الأولى من القرار - الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم - على أن يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك بالنسبة للفئات التالية:-
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذى الحجة 1442 هجرية (15 سنة ميلادية).
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذى الحجة عام 1442 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
ووفقا للمادة الثانية من القرار يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة اللاحتفال بالعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو 1952 بالنسبة للفئات التالية:-
أولًا: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتى 23 يوليو 2021 "خمس عشرة سنة ميلادية".
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2021 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.
ووفقا للماد الرابعة من القرار يشترط للعفو عن المحكوم عليه توفر الاشتراطات التالية "أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة - ألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام".
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الافراج عنهم لتتخذ شؤونها نحوهم.
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