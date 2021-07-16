/640924/أمهات-مصر-أولياء-أمور-طلاب-الثانوية-يناشدون-بالسماح-لأبنائهم-بإصطحاب-الورق-الأبيض-داخل-اللجان

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك مطلب ملح لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم.

إصطحاب "الورق الأبيض" داخل اللجان

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور يناشدون الوزارة بالسماح لأبنائهم بدخول اللجان ب"ورق أبيض" لكتابة خطوات الإجابة خاصة في مواد الكيمياء والفيزياء وغيرها من المواد التي تحتاج لذلك، خاصة أن بعض اللجان منعت الطلاب من اصطحاب الورق الأبيض داخل اللجان وحدث ذلك في الرياضيات البحتة.

جدير بالذكر أن، غدا السبت، سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية" إمتحان "الكيمياء" بإجمالي عدد 393 ألف و883 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية "للمكفوفين" إمتحان الجغرافيا "ورقة أولى"، بإجمالى 225 طالب وطالبة.