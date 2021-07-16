/640915/موسيماني-والشناوي-يتفقدان-ملعب-نهائي-أفريقيا

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، ط على مُعاينة وتفقّد أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء الذي يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء غد السبت.

ويستعرض دوت الخليج آخر أخبار بعثة الأهلي بالمغرب، في لقاء كايزر تشيفز، في نهائي دوري ابطال افريقيا.

وقام موسيماني والشناوي بتفقد أرضية الملعب عقب المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، الجمعة، باستاد محمد الخامس، قبل العودة إلى فندق الإقامة بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وحضر موسيماني والشناوي مؤتمراً صحفياً عُقد اليوم بملعب محمد الخامس؛ للحديث عن مباراة كايزر تشيفز وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في التاسعة من مساء غدٍ السبت، بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» في نهائي دوري أبطال إفريقيا باستاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

بعثة الأهلي بالمغرب

ويترأس بعثة الأهلي في المغرب، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي.

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أول مؤتمر للأهلي

وعقدت المحاضرة بفندق إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء المغربية، واستمرت قرابة الـ30 دقيقة، واستهدفت شرح التعليمات الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وترأس التونسي خالد المكشر، المنسق العام لنهائي دوري أبطال إفريقيا، المحاضرة التي كان الهدف منها شرح الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية وكل ما يتعلق بها، ومن بينها ترتيبات تسلم الجوائز ووقوف الفريقين، وغيرها من الإجراءات التنظيمية في المباريات النهائية.

قائمة الأهلي لنهائي أفريقيا

خضع أفراد بعثة النادي الأهلي للمسحة الطبية حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قبل المباراة بـ48 ساعة، حيث ظهرت النتيجة سلبية لجميع أفراد البعثة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.