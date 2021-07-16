640922 /640922/بعد-صفعه-على-وجهه-شاهد-محاولة-اعتداء-أخرى-على-الرئيس-الفرنسي-ماكرون-فيديو 06:39 م - الجمعة 16 يوليو 2021 بعد الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل نحو شهر، تعرض ماكرون الرئيس ماكرون اليوم الجمع لمحاولة اعتداء أثناء زيارته إلى مدينة لورد جنوب غرب فرنسا، حيث خرج رجل من وسط الحشد الماثل أمامه وقام بتوجيه إهانات للرئيس الفرنسي ماكرون. هذا وتعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ قرابة شهرين لصفعة على وجهه من قبل أحد الحضور، وسط حشد كان يتجمع لتحيته،وذلك خلال زيارة لمدينة لا دروم في جنوب شرق فرنسا الثلاثاء. تابع موقع دوت الخليج علي

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