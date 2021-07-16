فيديو.. السيسى: حاجة عظيمة إننا نخلص كوبرى فى أقل من شهر

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فيديو لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالى ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما فى ذلك التطوير الجارى لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بطول 160 كم ليصبح 8 حارات مرورية فى كل اتجاه.





وصرح السفير بسام راضى، بأن الجولة شملت كذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى حتى مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادى النطرون العلمين بطول 130 کم ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه. وقال الرئيس السيسى، إن إنشاء الطرق بالشكل الموسع بوادى النطرون والدلتا الجديدة قد يكون تكلفتها كبيرة ولكن تكلفتها الآن والأرض فارغة أقل بكثير لو تم ترك الأمور، مضيفًا: "إحنا شغالين بالتوازى فى مناطق فاضية فى سهولة ويسر وبتكلفة أقل لو استنينا العمار يجى والمرافق تتحط ونضطر نعمل تنسيقات أخرى، بشكركم على الجهد". وتابع: "قدرتنا كدولة مصرية بشركاتها وإمكانياتها قادرة على عمل معدلات عمل عالمية، فى حد يعمل طريق فى شهر وكوبرى فى 18 يوما، الكوبرى كان بياخد 3 سنين قبل كده، بشكر الناس اللى شغالة حاجة عظيمة إننا نخلص كوبرى فى أقل من شهر".

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