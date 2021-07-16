الغربية: فتح جميع عيادات التأمين الصحى السبت والأحد لصرف العلاج المزمن

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الغربية، فتح جميع عيادات التأمين الصحى يومى السبت والأحد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، لصرف العلاج المزمن فقط "عيادة تكرار العلاج"، وكذلك عيادات الأورام.





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