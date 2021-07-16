فيديو.. الكاتب الصحفى أحمد أيوب ضيف الإعلامى أيمن عدلى فى كنوز الوطن

جدة - نرمين السيد - يحل الكاتب الصحفى الكبير أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، ضيفا على برنامج "كنوز الوطن"، الذى يقدمه الإعلامى أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، عبر "أخبار مصر" بالتليفزيون المصرى.





ويتحدث "أيوب"، خلال اللقاء عن أسرار وكواليس تذاع لأول مرة، من داخل مؤسسة دار الهلال العريقة، ومجلة المصور. كما يكشف الكاتب فى حواره عن المسؤولية الضخمة خلال توليه مجلة المصور، وكيف تصدى الإعلام لمؤامرات الجماعة الإرهابية، كما يكشف رحلته مع صاحبة الجلالة وأهم خبطاته الصحفية، وذكرياته مع كبار الكتاب داخل مؤسسة دار الهلال. كما يتحدث أيوب فى حواره عن مصر بين العام الأسود تحت حكم الجماعة الإرهابية، وسنوات البناء والتعمير وحماية الدولة، إضافة إلى الرئيس السيسى ومعركة استعادة مصر ورهانه الرابح على الشعب. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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