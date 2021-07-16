البابا ثيودروس: السيسى يتطلع أن يرى الإسكندرية منارة للعالم كما كانت دائما

وتوجه البابا ثيودروس الثانى، إليها قائلاً: "أرحب بكِ فى مقر بطريركيتنا بالإسكندرية، وفى وجهكِ أحيى إسكندريتنا التى هى ملكة البحر الأبيض المتوسط، وأنا سعيد لأننى أراها تصبح مدينة جميلة كل يوم وكل دقيقة، وأنا أعلم أن قلب رئيسنا السيسى فى الإسكندرية، ومع أنه يعيش الآن فى القاهرة فهو يتطلع أن يراها منارة للعالم كما كانت دائمًا، متمنيًا السعادة والصحة لقائدنا ولمن يحلم بإسكندرية إنسانية ومسالمة وودودة وجميلة".
من جانبها، أعربت نائبة محافظ الإسكندرية عن سعادتها ببطريركية بالإسكندرية قائلة: "يسعدنى أن أكون هنا اليوم فى بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، نحن هنا مع الفريق اليونانى والقبرصى المشاركون فى برنامج إحياء الجذور، وهى مبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعزيز الهوية المصرية لدى الشباب من جنسيات مختلفة حول العالم".
وفى نهاية كلمتها أعربت عن شكرها لصاحب الغبطة البابا ثيودروس على كرم الضيافة الذى قدمه.
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