/640929/تألق-ثنائي-الزمالك-بعد-الراحة-السلبية-تفاصيل

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بإجراء تقسيمة بين فريقين في منتصف الملعب خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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وركز كارتيرون على بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها، حيث شهدت التقسيمة تألق كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني.

راحة سلبية للزمالك

وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الاثنين المقبل ، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية .