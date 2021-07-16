/640931/قائد-كايزر-تشيفز-وصولنا-النهائي-ليس-بمفاجأة

أكد قائد كايزر تشيفز، برنارد باركر، 35 عامًا، إنه وزملائه لم يتفاجأوا بتقدمهم في منافسات دوري أبطال إفريقيا، ووصولهم للنهائي لمواجهة الأهلي.

ويرصد دوت الخليج آخر أخبار بعثة الأهلي بالمغرب، والفريق المنافس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي و كايزر تشيفز

ويلاقي الأهلي نظيره كايزر تشيفز، غدًا السبت في كازابلانكا بالمغرب، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تصريحات قائد كايزر تشيفز

وقال باركر في تصريحات لشبكة قنوات "بي بي سي": "السبب في أنني أقول ذلك هو أننا نؤمن بأنفسنا من حيث الجودة والقوة".

وأضاف بشأن التواجد في نهائي دوري الأبطال لمواجهة الأهلي: "لن أقول إن وصولنا للنهائي مفاجأة، لقد كانت مشكلة عقلية أكثر".

واختتم: "على الصعيد المحلي، لم تسر الأمور على ما يرام وبعد ذلك أصبح من الصعب للغاية إخراج نفسك من أرض الملعب، كان الأداء الجيد في القارة محفزًا للغاية وكنا نتطلع إلى الحفاظ عليه على هذا النحو، كانت المباريات مختلفة، لقد كانت أيضا بطولتين مختلفتين".

كايزر تشيفز يعاني على الصعيد المحلي ويتواجد في المركز الثامن بدوري جنوب إفريقيا، لكن على الصعيد القاري نجح في حجز مقعده بنهائي دوري الأبطال.

ويلاقي الأهلي نظيره كايزر تشيفز، غدًا السبت في كازابلانكا بالمغرب، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.