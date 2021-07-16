بعد اختياره سفيرا لـ حياة كريمة.. الأزهرى: شرف لى أكون خادمًا للمصريين

جدة - نرمين السيد - اختير الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، سفيرًا لمبادرة حياة كريمة التى توفر الخدمات المعيشية الأساسية للمواطن المصرى، كمياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والثقافة والفنون والاهتمام بالريف المصرى الذى تأخر سنوات كثيرة.





وقال الأزهرى: إننى أحمل وسام شرف اختيارى سفيرًا للمبادرة التى أشرف فيها، أن أكون خادمًا وداعمًا للمواطن المصرى خاصة وأن المبادرة تركز على الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يساهم فى تحقيق حياة كريمة لكل أهالينا فى قرى مصر، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) فى 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصرى، ثم تحولت لمشروع قومى فى مُقتبل عام 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا فى التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى (حياة كريمة) لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية فى مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا فى القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه.