جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنه يجوز شرعًا للإنسان أن يتبرع بشىء من خصل شعر رأسه لمستشفى سرطان الأطفال بغرض صنع باروكة يلبسها أولئك الأطفال بعد أن تسبب العلاج الكيماوى فى تساقط شعر رؤوسهم، والتبرع مأذون به فى هذه الحالة لما فيه من المصلحة، وهى تخفيف الضرر النفسى الشديد على الطفل المريض الذى سقط شعره، ومجرد وضع الشعر على الرأس دون وصله ليس من الوصل المحرم المنهى عنه، لأن النهى إنما هو فى وصل الشعر بالشعر، وكذلك كون الطفل دون سن التكليف فلا يتعلق به التحريم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء توضح حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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