نشرة أخبار الزمالك اليوم الجمعة: رفع ملف ساسي للفيفا.. عودة تدريبات الزمالك.. راحة سلبية لثنائي الزمالك.. جلسة كارتيرون.. عودة عبدالله جمعة

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شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من يوليو، علي العديد من الأحداث، والذي يأتي في المقدمة عودة تدريبات بعد عودة الفريق من الراحة السلبية، والتي دامت أحدى عشر يوماً، وغياب الثلاثي الدولي أشرف بن شرقي والذي يحضر غداً القاهرة، وعودة المثلوثي وسيف الدين الجزيري من تونس عصر اليوم.

ويرصد دوت الخليج في تقرير مجمع، أخبار الزمالك على مدار اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من يوليو.

مسحة الزمالك

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات اليوم على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل الاطمئنان على لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الحصول على راحة طويلة في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية.

عودة تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي قبل التوجه لنادي الترسانة لخوض المران على ملعب الشواكيش في الخامسة مساء اليوم، استعدادا لمباراة غزل المحلة.

عودة ثنائي الزمالك

انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

وتماثل حازم وعلاء للشفاء من الإصابة التي كانا يعانيان منها، حيث كان حازم يعاني من إصابة بإجهاد في عضلة السمانة، في حين كان يعاني علاء من آلام خلف مفصل الركبة.

عودة عبدالله جمعة

أدى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل تدريبات الفريق اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

ويعاني جمعة من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الداخلي للركبة ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

جلسة كارتيرون

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق تدريب اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

وشرح المدير الفني خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة للاعبين، ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في المران.

راحة سلبية لثنائي الزمالك

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة من التدريبات اليوم الجمعة، للتونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق وذلك بعد عودتهما إلى القاهرة عصر اليوم، على أن ينتظم الثنائي في التدريبات غدا السبت.

رفع ملف ساسي للفيفا

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنها رفعت ملف اللاعب التونسي فرجاني ساسي بالكامل للفيفا للفصل في موقف اللاعب الذي لم يستكمل عقده مع النادي حتى انتهائه بنهاية الموسم الحالي في مصر وفقا لبنود تعاقده.