حملة بنك مصر الترويجية بنك مصر منطقة المرج

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يبحث عملاء بنك مصر عن عناوين حملة بنك مصر الترويجية بنك مصر في المرج والتي تحمل اسم بنك مصر معاك في أي وقت.. في أي مكان".

دوت الخليج

أماكن حملة بنك مصر الترويجية بنك مصر

تتواجد حملة بنك مصر الترويجية بنك مصر اليوم في شارع محمد نجيب منطقة المرج، كما تتواجد غدا السبت 17 يوليو في المرج القديمة - منطقة المرج من الساعة ١١صباحًا وحتى 7 مساءا واستمتعوا بالعروض الترويجية المقدمة .

شروط حضور حملة بنك مصر الترويجية بنك مصر

يتم مراعاة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل العربة طوال مدة الحملة وعدم دخول العملاء إلا بوجود كمامه طبيه/ ماسك حرصا على سلامة كافة المتعاملين، مع التنبيه على التباعد الاجتماعي.