/640933/حملة-بنك-مصر-الترويجية-بنك-مصر-منطقة-المرج
يبحث عملاء بنك مصر عن عناوين حملة بنك مصر الترويجية بنك مصر في المرج والتي تحمل اسم بنك مصر معاك في أي وقت.. في أي مكان".
دوت الخليج
أماكن حملة بنك مصر الترويجية بنك مصر
تتواجد حملة بنك مصر الترويجية بنك مصر اليوم في شارع محمد نجيب منطقة المرج، كما تتواجد غدا السبت 17 يوليو في المرج القديمة - منطقة المرج من الساعة ١١صباحًا وحتى 7 مساءا واستمتعوا بالعروض الترويجية المقدمة .
شروط حضور حملة بنك مصر الترويجية بنك مصر
يتم مراعاة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا داخل العربة طوال مدة الحملة وعدم دخول العملاء إلا بوجود كمامه طبيه/ ماسك حرصا على سلامة كافة المتعاملين، مع التنبيه على التباعد الاجتماعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة بنك مصر الترويجية بنك مصر منطقة المرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.