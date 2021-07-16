النقل تعرض فيديو عن آخر أعمال تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن المشروع سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً "القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية"، وسيساهم فى تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائى بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة فى وسائل النقل الجماعى، مشيرة إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئى وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات.