شوقى علام: النفقة على الفقراء والمساكين أولى من حج النافلة

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.





وبين علام، خلال لقائه الأسبوعى مع الإعلامى حمدى رزق فى برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، مجموعة من الأحكام المتعلقة بشعيرة الحج، موضحًا أن مسألة الإنابة فى الحج فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقصر المملكة العربية السعودية أداء الفريضة على المقيمين، لها ضوابط، فإذا كان الموكل له الحج موجود بالسعودية وقد سبق وأدى الفريضة، وظروفه تسمح بأداء الفريضة عن أحد ذويه، وسمحت له السلطات بذلك، فهذا يجوز فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وحول السعة لسد حاجة المحتاجين قال المفتى، إن النفقة على الفقراء والمساكين أولى على من أدى حج الفريضة، وقد حدَّد العلماء محددات هذه المسألة، وتركوا تحديد أمر النفع على الشخص نفسه وعلى الآخرين، فيقولون: ما كانت منفعته متعدية أولى مما كان منفعته قاصرة، وهذا الأمر ينسحب على العمرة أو حج النافلة، فكأنى اعتمرت وكأنى حججت إلى بيت الله الحرام عندما أنفق هذه الأموال لصالح الفقراء والمساكين، وهذا القول هو قول المذاهب الأربعة وغيرهم من العلماء، لأن القاعدة واحدة والمقياس واحد.

وتابع: "فى ظل هذه الظروف التى نحياها، وفى ظل وباء كورونا، يشتد تعلقنا بالله سبحانه وتعالى، وتشتد الحاجة إلى أن نقدم لله سبحانه وتعالى، فإذا كنت نويت الحج ومنعك هذا الوباء، ففى هذه الحالة من الممكن إنفاق جزء من هذه الأموال للفقراء والمساكين وثوابه متعدٍّ، والله يعطى بكرمه، وكرمه ليس له حدود، وفى هذه الحالة كأنى حججت فى الثواب، لكن يتبقى أداء الفريضة واجبًا، موضحًا أنه يأتى أيضًا ضمن فقه الأولويات، والحساب يكون عند التفريط مع الاستطاعة".

وأكد المفتى أن مسألة المفاضلة بين شخص أدى فريضة الحج من قبل، وشخص لم يؤدِّها قط تحتاج إلى فقه، لأننا كلنا نتشوق إلى زيارة بيت الله الحرام، فالمسألة هنا متروكة للجهة المنظمة للحج، والشريعة تقر كل ما يؤدى إلى مصلحة الإنسان ما دام فيه تحقيق لإعطاء الفرص وتأمين الفريضة وتأمين صحة الناس، ومن ثم التنظيم لا حرج فيه.