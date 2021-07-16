بيان من الأرصاد عن توقعات طقس الثلاثة أيام المقبلة

جدة - نرمين السيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يومى السبت والأحد طقس شديد الحرارة على جميع أنحاء البلاد، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب على جميع أنحاء البلاد ليلا.





ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة: القاهرة والوجه البحرى العظمى 39 والمحسوسة 41، السواحل الشمالية العظمى 33 والمحسوسة 35، جنوب سيناء العظمى 41 والمحسوسة 43، شمال الصعيد العظمى 42 والمحسوسة 44، جنوب الصعيد العظمى 44 والمحسوسة 45. واعتبارا من الإثنين القادم 19 يوليو، يشهد الطقس انخفاض طفيف فى درجات الحرارة واستمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء. وعن متوسط درجات الحرارة العظمى تسجل: القاهرة والوجه البحرى المتوقعة 37 والمحسوسة 39، السواحل الشمالية المتوقعة 31 والمحسوسة 34، جنوب سيناء المتوقعة 40 والمحسوسة 42، شمال الصعيد المتوقعة 39 والمحسوسة 41، جنوب الصعيد المتوقعة 44 والمحسوسة 45.

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