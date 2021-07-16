طارق لطفى: حياة كريمة تبنى الإنسان المصرى..والعاصمة الإدارية إنجاز غير عادى

جدة - نرمين السيد - قال الفنان طارق لطفى، إن اهتمام الدولة بتطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة، تطور عظيم فى حياة المصريين، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة هى جمهورية الاهتمام ببناء الإنسان.





وخلال لقائه مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، ببرنامج 60 دقيقة، على فضائية إكسترا نيوز، أوضح لطفى أن مبادرة حياة كريمة تبنى الإنسان المصرى وتعزز انتمائه، مؤكدا: "الجمهورية الجديدة هى جمهورية بناء الإنسان، فبناء الإنسان زى البناء المادى بالضبط". وتابع: "أنا متأكد إن فيه خطة ضخمة لبناء الإنسان على المستوى الثقافى والتعليمى". وعن العاصمة الإدارية الجديد، أشار لطفى إلى أنه زارها منذ عام وانبهر بما رآه من أعمال، قائلا: "العاصمة الإدارية إنجاز غير عادى، ومدينة الثقافة والفنون دليل على اهتمام الدولة بالثقافة والارتقاء بالفن فى مصر والشرق الأوسط".

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