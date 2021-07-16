دوت الخليج يكشف هل يتم إلغاء دوري الأبطال بعد الموافقة على دوري السوبر الإفريقي؟!

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أكد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أن الاجتماع الذي أقيم اليوم أسفر عن الموافقة الرسمية لإنشاء بطولة دوري السوبر الإفريقي "السوبر ليج".

وأثار الأمر بعض التساؤلات حول انشاء دوري السوبر الإفريقي وإلغاء دوري الأبطال الإفريقي والتي يخوض الأهلي مباراة حاسمة في نهائي البطولة مساء الغد أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

هل يتم إلغاء دوري الأبطال بعد الموافقة على دوري السوبر إفريقي؟!

وعلم دوت الخليج أن الموافقة على إنشاء دوري السوبر الإفريقي لا تعني إلغاء دوري أبطال إفريقيا من النسخة المقبلة لأن التصور النهائي لم يتم الإستقرار عليها بعد.

وكان الكاف قد أكد أن أحمد ولد يحيى نائب رئيس الكاف سيقوم بوضع خطة تنفيذ البطولة خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تعيينه مسؤولا عنها بشكل رسمي.

وقال موتسيبى عقب الإجتماع: "دوري السوبر الإفريقي لن يكون مقتصر علي أي فريق لكنه سيكون من أجل أفضل الفرق، و البطولة نفسها ستكون من أجل الجميع، وعلى أي حال في حالة تواجد فريق جيد في الوقت الحالي لكنه ليس استثنائيًا في القارة السمراء سينتظر حتى الوقت المناسب من أجل المشاركة في دوري السوبر بشكل أساسي"

موتسيبي يكشف موقف إقامة السوبر الإفريقي

وكشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال بيانا رسميا أصدره خلال الشهر المنقضي، عن جدول يتم تحديد خلاله الأنشطة والتعديلات والحوكمة التي تقدما قيادة "كاف" الجديدة في ظل القيادة الجديدة منذ أن تم انتخابهم في مارس 2021، لجعل كرة القدم الأفريقية قادرة على المنافسة عالمياً، ومكتفية ذاتياً من حيث الموارد البشرية والمالية.

ووضح رئيس الكاف خلال بيانه الرسمي أن الأمور أصبحت واضحة للقيادة الجديدة لـ"كاف" بعد إجراء عدد من الاجتماعات مع الرعاة الحاليين والمحتملين والقطاعات الخاصة وأصحاب المصالح المتعلقة بكرة القدم وبعض رؤوساء الدولي ومسؤولي الحكومات في أفريقيا، في ظل وجود تصوراً سيئاً وسلبياً عن "كاف" فيما يتعلق بالتزامات الاتحاد الإفريقي ، والتدقيق والممارسات الأخلاقية والمالية والإدارية في الشأن الرياضي.

دوري السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن يكون هناك تقييم ومناقشات أولية بشأن بدء تنفيذ "دوري السوبر الأفريقي الممتاز"، بشكل شامل ومدعوم ويُفيد الجميع، طبقا للبيان الصادر ، كذلك يؤكد الاتحاد الإفريقي أنه تابع محاولات بعض الأندية الأوروبية لإطلاق "دوري السوبر الأوروبي"، وسيتم التعلم من تلك التجربة والاستفادة منها من خلال نقاط القوة والضعف.