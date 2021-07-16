وزير الأوقاف ينشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وأكد جمعة، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معربا عن ثقته فى سعة أفق الأئمة العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

واختتم قائلاً: "نسأل الله العلى القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".