المفتى: علينا استثمار الحج لمواجهة مشكلات الأمة الإسلامية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم: "إننا يجب أن نعمل على استثمار فريضة الحج لمواجهة مشكلات الأمة الإسلامية الآن".





وأضاف علام، خلال لقائه الأسبوعى مع الإعلامى حمدى رزق، فى برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد"، أن الحج يؤدى إلى حدوث حالة روحانية فريدة وخاصة من التعاون والبذل والذكر لله ولقاء أجناس مختلفة، وكأننا نولد من جديد، وكما يقول الله سبحانه وتعالى "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب"، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"، وبناءً على هذه الحالة التى يولد فيها الحاج من جديد يعود صفحة بيضاء وكأنما يولد من جديد، وهذا بالطبع يعود على المجتمع فى العلاقات الأسرية وفى علاقات الجوار وفى العمل وفى جميع ما يأمرنا الله به، فتهذيب النفس الإنسانية والسمو بالروح فى رحلة الحج مردوده فى الحقيقة كبير جدًّا لمن يفهم الحج على نحوه الصحيح، والعبادة تثمر عندما تنهى عن الفحشاء والمنكر، والحج كى يؤتى ثماره لا بد أن يكون وفق ما قاله رسوله الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وفى سياق متصل قال المفتى: إن الخشية من الوباء تأتى ضمن المقاصد الخمسة للشريعة الإسلامية، وبخاصة مقصد حفظ النفس، فالمحافظة على النفس أَولى من المحافظة على العبادة فى وجهها، لأنها من الممكن أن تؤدَّى مرة ثانية.

وعن افتقاد بهجة الحج هذا العام قال المفتى، إن هوى القلب وحالة الانشغال بحجاج الخارج تجعلنا على نفس شعور الحج، فهم منشغلون بالوقوف بعرفة ونحن منشغلون بالصيام، فكأننا نشاركهم العبادة والشعيرة.

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن من أراد أن يضحى فإنه يستحب ألا يأخذ من أظفاره ولا شعره، تشبهًا بشخصية الحاج فى العشر الأوائل من ذى الحجة، وذلك على سبيل الاستحباب، وهو ما يجعلنا نستطيع أن نؤدى لله سبحانه وتعالى الكثير من العبادات كما يؤدى الحاج.

وبشأن الحديث عن مبادرة ومشروع قومى لصكوك الأضاحى التى طرحها المفتى فى الحلقة السابقة، قال: إنه بالعزم وحسن التطبيق والخبرة المتراكمة لدى المؤسسات العاملة فى مسألة الصكوك نستطيع أن نعلى من شأن هذه التجربة، ونجعلها فى شكل مشروع قومى له إطار وآليات معينة، بما يمنح تكافلًا وتكاملًا ليس متاحًا فى أيام معينة.