البريد المصري يقدم خدمة حسابي أونلاين قريبًا .. اعرف اكتر عنها

/640948/البريد-المصري-يقدم-خدمة-حسابي-أونلاين-قريبا--اعرف-اكتر-عنها

يقدم البريد المصري خدمة حسابي اونلاين لعملائه من الأفراد والشركات عبر الإنترنت البريد المصري بشكل آمن و موثوق حيث يمكنهم الوصول إلى حساباتهم في البريد المصري ، وإجراء المعاملات، والاستفادة من خدمات البريد المصري المالية دون الحاجة إلى زيارة مكتب البريد.

مزايا خدمة حسابي أونلاين من البريد المصري الإستعلام طباعة حركة تعاملات الحساب التحويل إلى حساب فرعي آخر طلب كشف الحساب فوري دفع الفاتورة التحويل الداخلي إلى عميل آخر التحويل الخارجي إلى بنوك أخرى التحويلات الفورية إصدار طلب دفتر الشيكات خدمة حسابي أونلاين من البريد المصري يمكن لجميع عملاء البريد المصري الحصول على الخدمة. رسوم خدمة حسابي أونلاين من البريد المصري رسوم فتح حساب توفير: لا شيئ رسوم سنوية: 20 جنيه رسوم إصدار كشف حساب : لا شيئ رسوم إنخفاض الرصيد الإئتماني : لا شيئ

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