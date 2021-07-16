/640942/بيراميدز-يخطف-فوزا-ثمينا-ويصعب-مهمة-المقاولون-في-البقاء

حقق فريق بيراميدز بقيادة تاكيس جونياس المدير الفني للفريق، الفوز على نظيره فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، وانتهت المباراة بنتيجة ٢/٠ لصالح فريق بيراميدز.

تاريخ مواجهات الفريقين

التقى فريق بيراميدز وفريق المقاولون العرب في ١٠ مباريات، وكانوا جميعا في بطولة الدوري المصري، واستطاع فريق بيراميدز تحقيق الفوز في ٥ مباريات، بينما فاز فريق المقاولون العرب قي مباراة وحيدة، وتعادل الفريقين في ٤ مباريات.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين

جاءت جميع المباريات التي التقى فيها الفريقين في بولة الدوري، وحقق فريق المقاولون العرب الفوز في مباراة وحيدة فقط، ولكن استطاع لاعبي المقالون العرب في ذلك اللقاء تحقيق الفوز بأكبر نتيجة ببن الفريقين، حيث انتهت المباراة بنتيجة ٤/٠ لصالح فريق المقاولون.