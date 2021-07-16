إسلام الغزولي:رسائل الرئيس السيسي من مؤتمر حياة كريمة تؤكد أننا أمة لا تحتشد ولا تجتمع إلا للخير والنماء

/640943/إسلام-الغزوليرسائل-الرئيس-السيسي-من-مؤتمر-حياة-كريمة-تؤكد-أننا-أمة-لا-تحتشد-ولا-تجتمع-إلا-للخير-والنماء

قال إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي من مؤتمر حياة كريمة باستاد القاهرة تؤكد أننا أمة لا تحتشد ولا تجتمع إلا للخير والنماء.

حياة كريمة

جاء ذلك في تصريحات له مؤكدا علي أن رسائله تؤكد إرادة القيادة السياسية الصلبة التي تبني وتُعمر وتحمي مصالح الدولة المصرية وتعمل على استقرار المنطقة باكملها بقيادة رجل عظيم، وحارس أمين على مقدرات المصريين، الذين يساندوه دائما ولم يخزلهم في أي من الملفات منذ أن تولى مسؤولية إدارة شئون البلاد.

ولفت القيادي بحزب المصريين الأحرار إلى أن رسائل الرئيس السيسي بشأن ملف سد النهضة مطمأنة وتؤكد على الإدارة الحكيمة لهذا الملف رغم ما به من صعوبات وتحديات كبيرة، مشيرا إلى أنه رغم ما بالملف من إشكاليات إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث أمام العالم بصراحة مطلقة لحث الأطراف المعنية بضرورة توقيع الاتفاق الملازم حفاظا على حقوق جميع الشعوب في التنمية.

وأكد علي أن مصر تتعامل بمنتهى الحكمة في هذا الملف، وقلق الشعب المصري بشأنه مشروع، ولكن مع حديث ورسائل الرئيس السيسي بشأنه سيختلف الأمر، مشيرا إلى أن الدولة التي تكون حريصه على تنمية وتطوير بلادها من المؤكد أنها لن تؤمن بعدم تنمية الأشقاء في أي من الدول الأخرى، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك ذلك من أجل أن نكون أمام اتفاق ملزم لجميع شعوب مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملف سد النهضة.

وقال إسلام الغزولى، ان حياة كريمة تعكس قوة الجمهورية الجديدة واتحاد شباب الجمهورية خطوة جديدة نحو التمكين، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الحياة الإقتصادية والإجتماعية داخل القرى والريف المصري فى كافة المحافظات.

وأضاف الغزولى، أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت انحيازه الدائم لأهالينا من البسطاء الذين يقطنون في القرى والريف المصري، معتبرًا أن مبادرة حياة كريمة أساس بناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسي الشعب المصري.

وأشار إلى أن هذا الشعب يستحق الحياة الكريمة التي تليق بما قدم من تضحيات، وما واجه من تحديات، وما تحمل من صعوبات، لافتا إلى أن أعلن «حياة كريمة» ستكون علامة مضيئة وسنة حسنة في مسيرة الأمة المصرية كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي.