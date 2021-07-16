/640944/حكاية-فاتورة-شبكة-اتصالات-مصر-وممزياتها

حكاية فاتورة شبكة اتصالات مصر وممزياتها يسأل عنها العملاء والتي يستمتع خلالها العملاء بمميزات الفاتورة ، وحدات كتير ، انترنت مكمل معاك، و تحكم كامل في الفاتورة من غير قلق.

دوت الخليج مميزات حكاية فاتورة شبكة اتصالات مصر وممزياتها باقة للمكالمات و باقة للأنترنت باقة خاصة لرقمك مفضل تحكم في قيمة الفاتورة من خلال الحد الأقصى للمبلغ المسموح بعد الانتهاء من الباقة الأساسية ترحيل الانترنت الغير مستخدم للشهر التالي اسعار باقات حكاية فاتورة اسعار الباقات 75 جنيه حكاية 125 الرسوم الشهرية شاملة الضريبة 75 جنيه حكاية 125 وحدات الدقائق 1000 وحدة 2000 وحدة موبايل انترنت 2 جيجا 4.5 جيجا رسائل 100 200 باقة و وحدات اضافية 400 وحدة – 10 جنيه 1000 وحدة - 20 جنيه خدمة الرقم المفضل 1000 دقيقة - 10 جنيه 2200 دقيقة - 20 جنيه ترحيل الإنترنت المتبقي متاح تخفيض سرعة الإنترنت بعد انتهاء الباقة متاح

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