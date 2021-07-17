فيديو - عمرو أديب مشيدًا بـ«حياة كريمة» : مشروع العمر

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال حديثه ببرنامج "الحكاية"، الذى يعرض على فضائية mbc مصر، اليوم الجمعة، أن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى تعتبر المشروع القومى للرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن هذا المشروع صعب لأنه يمس نحو 56% من الشعب المصرى.
وأكد أديب أن المشروع سيغير حياة المصريين لأنه تنمية متكاملة، وذكر أن الموضوع سيبدأ من "الصفر"، والمبادرة تماثل ما حدث من تطوير وطفرة بالقرى الصينية.
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