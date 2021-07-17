فيديو .. وزير الأوقاف يوضح كيفية صلاة العيد فى المنزل

جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير، أنه تجوز صلاة العيد فى المنزل فى ظل ظروف فيروس كورونا المستجد، ولك كامل الأجر والثواب، ما دامت النية هى الحفاظ على الصحة.

وأوضح الوزير، أن صلاة العيد فى المنزل كصلاة الصبح سواء بسواء، إلا أنك تكبر بعد الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات قبل قراءة الفاتحة، ثم تتم الركعة.





وتابع، أنه فى الركعة يتم التكبير 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام وقبل قراءة القاتحة، ثم يتم استكمال الصلاة بشكل عادى كصلاة الصبح.

