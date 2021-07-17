نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تقديم الكلية الحربية 2021 سعر الملف ومجموع الدخول وموعد التقديم للكلية الحربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تقديم الكلية الحربية 2021 بدأ العديد من طلاب الثانوية العامة وكذلك طلاب الجامعات في البحث عن تنسيق الكلية الحربية وكذلك عن شروط التقديم والأوراق المطلوبة وكذلك موعد تقديم الكلية الحربية 2021. فقد أعلنت القوات المسلحة عن بدأ فتح باب قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية. وقد تم الإعلان بقبول طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وكذلك الثانوية الصناعية وجميع الشهادات المعادلة لهم. وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات الخاصة وكذلك الجامعات الحكومية أيضا. وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال كل ما يتعلق بتقديم وتنسيق الكلية الحربية من موعد وشروط وكذلك الأوراق المطلوبة.

موقع تقديم الكلية الحربية 2021

بعدما صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام بالقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وذلك علي بدأ قبول الدفعة الجديدة للالتحاق بالكلية الحربية والمعاهد العسكرية وذلك مع قبول حملة شهادات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية وما يعادلهم من شهادات. قبول حملة الثانوية الصناعية وأيضا ما يعادلها. كلا من خريجي الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية. ويتم القبول للالتحاق بالكلية الحربية كضباط محاربين أو الكلية البحرية كضباط بحريين. وتم تخصيص موقع تنسيق القبول بالكليات أو المعاهد العسكرية وذلك للتعرف على كافة المستندات المطلوبة وخطوات تجهيزها وكذلك أماكن استخراجهاروكذلك التعرف علي التخصصات المطلوبة بالكلية الحربية والكلية البحرية.

تنسيق الكلية الحربية 2021

فقد أعلن مدير الكلية الحربية ومدير مكتب التنسيق بالكليات والمعاهد العسكرية اللواء أشرف سالم زاهر عن شروط القبول بالكلية العسكرية, والتي تضمنت شروط دخول الكلية الحربية 2021 وكانت كالآتي:

أولا تسمح بقبول حاملين الشهادة الثانوية والشهادة الأزهرية وكذلك الشهادات المعادلة بقسمي العلمي وكذلك الأدبي. يجب ألا يتعدى سم المتقدم عن 21 سنة في تاريخ 1/11/2021. النسبة المئوية مجموع دخول الكلية الحربية 70% أو أكثر.

موعد سحب الملفات للتقديم للكلية الحربية 2021

حددت القوات المسلحة تاريخ سحب الملفات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 إلى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021. وسيكون مكان سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمقرها بمصر الجديدة فقط.

موعد تقديم الكلية الحربية 2021

نظرا لظروف جائحة فيروس الكورونا المستجد التي تمر بها البلاد. فحفاظا علي سلامة الطلاب المتقديمبن للكليات العسكرية أو المعاهد الفنية العسكرية. فقد قرر بدء التسجيل الألكتروني بالكلية الحربية 2021. بتسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الخاصة ليتم ذلك من خلال رابط تقديم الكليات والمعاهد العسكرية. ليكون ذلك ابتداء من السبت الموافق 10 يوليو 2021 إلى الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021. كما تم تحديد بعض شروط تقديم الكليات العسكرية.

سعر ملف الكلية الحربية 2021

يتم سحب ملف التقديم للكلية الحربية باستخدام بطاقة الرقم القومي للطالب المتقدم. على أن يتراوح ثمن الملف من 100 إلى 200 جنيه مصري على الأكثر.