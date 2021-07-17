/640953/قبل-مباراة-الأهلي-وكايزر-تشيفز-تعرف-على-القنوات-المفتوحة-الناقلة-لنهائي-دوري-أبطال-أفريقيا

يستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا في نهائي دوري الابطال الافريقى والمقرر له التاسعة مساء اليوم السبت بالمغرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويملك موسيمانى رقماً مميزاً مع المارد الأحمر قبل خوض النهائى الافريقى فلقد حقق العلامة الكاملة فى كل النهائيات التى خاضها مع الاهلى ، فلقد فاز على الزمالك 2-1 فى نهائى القرن الشهير ليتوج بطلا لدوري الابطال الافريقى ثم فاز على الطلائع بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل ليتوج بطلا لكأس مصر كما فاز على نهضة بركان المغربى 2-0 ليتوج بطلا للسوبر الافريقى.

4 قنوات مفتوحة بث مباشر الناقلة لقاء الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري إفريقيا وهي :

قناة CRTV الكاميرون خلال القمر الصناعي Yahsat S2 E

تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 12883 ترميز 27500 أفقي.

قناة RTB بدولة بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E على تردد 10804 ترميز 29000 وعمودي، وأيضًا على القمر الصناعي

Eutelsat 9 E تردد 11800 ترميز 27500 عمودي.

قناة ORTB التابعة لدولة بنين على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.

قناة Sport Klub التابعة لدولة صربيا على ترددات، Eutelsat 16E 11678 H 30000- وEutelsat 16°E 11678 H 30000 و- Eutelsat 16°E- 11512 H 30000

بالاضافة إلى قناة beIN Sports على نايل سات على تردد11054 معدل الترميز 27500-2/3.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي، بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في إحدى أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الإفريقية.

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي، حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بدون أهداف.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في بث مباشر على قناة beIN Sports HD 4.