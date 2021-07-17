تفقد السيسى شبكة الطرق الجديدة فى الساحل الشمالى يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس: محاور الساحل الشمالى شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسى قام بجولة تفقدية، أمس، شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالى ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسى وجه بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالى وكذلك القطاع الجنوبى له، لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية فى تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعى، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة، ومطار العلمين، ورأس الحكمة، والمنتجعات السياحية الممتدة إلى محافظة مطروح، وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التى تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.

ونقلت (الأهرام) تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى والتى أكد خلالها أن جولة الرئيس تضمنت تفقد التطوير الجارى لطريق (القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوى) بطول 160 كيلومترا ليصبح 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، وكذلك تطوير محور الضبعة بطول 260 كيلومترا ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى حتى مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق (وادى النطرون ـ العلمين) بطول 130 كيلومترا ليصبح 8 حارات مرورية لكل اتجاه.

أما صحيفة (أخبار اليوم) نقلت بيان وزارة الخارجية تحت عنوان (ﻣﺼﺮ ﺗﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﺯﻳﻬﺎ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺷﻌﻮﺏ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘﺔ)، مشيرة إلى أن جمهورية مصر العربية أعربت، أمس الجمعة، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها وتضامنها مع كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومملكة هولندا فى ضحايا الفيضانات المروعة وتضرر بعض المناطق، والتى أسفرت عن وفاة وفقدان عدد كبير من الضحايا.

وأضافت الصحيفة أن مصر تقدمت بصادق تعازيها لذوى الضحايا، متمنية نجاة المفقودين، كما عبرت مصر عن تضامنها مع حكومات وشعوب تلك الدول الصديقة جراء تلك الأزمة.

وعن استعدادات وزارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك، ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (يقظة أمنية وتأمين متكامل لاحتفالات عيد الأضحى) أن وزارة الداخلية أنهت استعداداتها لتنفيذ خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمود توفيق.

وأضافت أن الخطة تضمنت تكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين الرئيسية، ومتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية، والمولات والمطاعم، ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأشارت إلى أن الخطة راعت البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم أوجه المساعدة الممكنة لاسيما للمواقف الطارئة، باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

وأكدت اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف لتأمين جميع المنشآت المهمة والحيوية، والمتابعة والتصدى بمنتهى الحسم لأى محاولات قد تعكر صفو مناخ الأمن الذى تنعم به البلاد، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافـر مقومات الصلاحية للسلع، وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد حركة تداول السلع.

وعالميا، أوضحت صحيفة (المصرى اليوم) تحت عنوان (94 قتيلًا فى فيضانات ألمانيا ومخاوف من انهيار سد جدید) أن هناك مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات فى غرب ألمانيا، مع احتمال تضرر سد آخر وتعرضه لشرخ، فيما زادت حصيلة الوفيات على 94 شخصا فى أسوأ وفيات جماعية تشهدها ألمانيا منذ أعوام.

وأضافت الصحيفة أن مناطق كاملة تحولت إلى حطام بعدما اجتاحت فيضانات الأنهار البلدات والقرى فى ولایتى (نورد راین فستفاليا) و(راينلاند بالاتينات).

وأشارت (المصرى اليوم) إلى أن شبكات الهاتف المحمول انهارت فى بعض المناطق التى اجتاحتها الفيضانات، وفى (إرفتستادت) على مسافة أبعـد إلى الشمال قرب كولونيا، أصبح عدة أشخاص فى عداد المفقودين، حسبما قالت حكومة مقاطعة كولونيا، وعرقل تسرب للغاز عمال الإنقاذ الذين يحاولون الوصول بالقوارب إلى السكان العالقين، فيما غمر الفيضان سدا قريبا من الحدود مع بلجيكا خلال الليل، فيما كانت حالة سد آخر بين (آرفايلر) و(إرفشتات) غير مستقرة، وتجاوز منسوب المياه الحد الأقصى فى عدة سدود أخرى.

وذكرت الصحيفة أن الكهرباء قطعت عن أكثر من 135 ألف منزل، وبسبب ذلك، قررت السلطات إجلاء قرابة 500 مريض من مستشفيات فى ليفركوزن، وفى ستولبرج قرب مدينة (آخن).

ونقلت الصحيفة تصريح وزير الداخلية الألمانى شورست زيهوفر، بأن الحكومة الاتحادية تسعى لتوفير دعم مالى للمناطق المتضررة فى أقرب وقت ممكن، مضيفا أن هناك مجموعة إجراءات فى طريقها للحكومة للموافقة عليها يوم الأربعاء المقبل.

ورياضيا، سلطت صحيفة (الشروق) الضوء على الحدث الأهم على مستوى القارة الإفريقية وهو نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا، فتحت عنوان (نهائى "العاشرة"، طموح الأهلى فى الدفاع عن العرش القارى يصطدم بمغامرة كايزر تشيفز) ذكرت الصحيفة أنه بقميص مرصع، بالنجوم وبتاريخ حافل بالألقاب، يدخل الأهلى نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقى فى التاسعة مساء على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء فى المغرب، بحثا عن مجد جديد يضاف لتاريخ النادى الكبير.

وأضافت الصحيفة أن الأهلى يتطلع للاحتفاظ بعرشه القارى وتنصيبه ملكا متوجا على كرة القدم فى القارة السمراء للعام الثانى على التوالى، وتعزيز رقمه القياسى كأكثر الفرق فوزا بأغلى الكئوس الإفريقية، كما يطمع فى الفوز بلقبه الدولى الثالث والعشرين من أجل ملاحقة ريال مدريد الإسباني، والذى يسبقه بـ 4 ألقاب، فى صراعهما بقائمة الفرق الأكثر تتويجا بالألقاب الدولية.

وأشارت إلى أن الأهلى يرغب أيضا فى الفوز بلقبه القارى الرابع على حساب أندية جنوب إفريقيا، بعدما سبق له الفوز بدورى الأبطال عامى 2001 و2013 علی حساب صن داونز وأورلاندو بايرتس على التوالي، بالإضافة لحصوله على كأس السوبر الإفريقى عام 2002 إثر فوزه (4 -1) على كايزر تشيفز ذاته فى اللقاء الوحيد الذى جمع بين الفريقين.

وتابعت أن الأهلى يمتلك الأفضلية فى مواجهاته مع أندية جنوب إفريقيا، حيث لعب أمامها 25 مباراة، حقق خلالها 12 انتصارا و7 تعادلات وتكبد 6 هزائم، لافتة إلى أن كايزر تشيفز يعتبر المنافس الجنوب إفريقى الثانى الذى يواجه الأهلى فى النسخة الحالية لدورى الأبطال، بعدما سبق للفريق الأحمر أن أطاح بصن داونز من دور الثمانية للبطولة.