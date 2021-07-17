القوى العاملة : تعيين 191 شاباً واستخراج 241 شهادة قياس...

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 191 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاباً من ذوي الهمم والقدرات ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 263 طالب عمل .

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يونيو الماضي- أن المديرية قامت باستخراج 241 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و في مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 709 منشأة ، وأسفر عن تحرير 62 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 11 شكوى عمالية .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 113 منشأة ، والقيام بـ 17 حملة تفتيشية ، وبحث 5 شكاوي ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وتحرير 18 محضراً سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 5 ندوات توعية .

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً ، بإصدار بوالص تأمين على الحياة لتلك الفئة بلغت 500 ألف جنيه للعمالة المسجلة بالمديرية .