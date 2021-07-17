/640955/مشوار-الأهلي-في-دوري-أبطال-إفريقيا-قبل-مواجهة-كايزر-تشيفز-اليوم

يستعد النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق كايزر تشيفز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات نهائي دوري إبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقبل المباراة النهائية نستعرض مشوار الأهلى وكايزر تشيفز فى دورى أبطال أفريقيا فى التقرير التالى..مشوار الأهلى

سونيديب 0 /1 الأهلى ذهاب دور الـ32

الأهلى 4/ 0 سونيديب إياب دور الـ32

دور المجموعات الـ16

الأهلى 3/ 0 المريخ السودانى

سيمبا التنزانى 1/ 0 الأهلى

الأهلى 2 /2 فيتا كلوب

فيتا كلوب 0 / 3 الأهلى

المريخ السودانى 2 /2 الأهلى

الأهلى 1 / 0 سيمبا التنزانى

الأهلى 2 / 0 صن داونز ذهاب ربع النهائى

صن داونز 1 /1 الأهلى إياب ربع النهائى

الترجى التونسى 0 / 1 الأهلى "ذهاب نصف النهائى"

الأهلى 3 / 0 الترجى التونس "إياب نصف النهائى.

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا فى رحلة المغرب وهم:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي:محمد الشناوي-علي لطقي-مصطفي شوبير

خط الدفاع:علي معلول-بدر بانون-أيمن أشرف-ياسر إبراهيم-محمد هاني-محمود وحيد-سعد سمير-محمود متولي.

خط السوسط:عمرو السولية-حمدي فتحي-أليو ديانج-أكرم توفيق -مجدي أفشة-كريم ندفيد-محمود وحيد-وليد سليمان.

خط الهجوم:محمد شريف-صلاح محسن- بواليا-محمود كهربا-حسين الشحات-طاهر محمد طاهر-مروان محسن-أجاي.

ووصلت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دراسة فريق كايزر تشيفز بالفيديو، خلال رحلة السفر من القاهرة للمغرب، قبل مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لجلسة استشفاء عن طريق أحد الأجهزة الطبية الحديثة في طائرة الفريق خلال رحلة الأهلي من القاهرة إلى المغرب

حقق موسيماني الفوز على كايزر تشيفز في 6 لقاءات، وتعادل في 5 ولقي الهزيمة في 5 لقاءات.

جماهير الأهلى تنتظر من موسيماني اللقب العاشر في مسيرة الأهلى، والثاني على التوالي، بعد أن حقق الفوز باللقب الموسم الماضي، على حساب منافسه التقليدي الزمالك.