3 جنيهات تراجع فى اسعار الذهب اليوم..تفاصيل

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سجلت أسعار الذهب في بدء التعاملات الصباحية، اليوم السبت 17 يوليو 2021 ، صعودا جديدا، فقد سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم 795 جنيه مصري في محلات الصاغة، وهو المستوى الأعلى تقريبا للذهب في مصر منذ أكثر من 3 أسابيع.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات اعار الذهب فى مصر شهدت اسعار الذهب اليوم السبت الموافق ١٧ يوليو ٢٠٢١، هبوط في الأسعار منذ بداية التعاملات الصباحية بثلاثة جنيهات على مستوي المحلات التي تعمل في الصياغة، ووصل سعر جرام عيار ٢١ سعره اليوم 21 793 جنية مصري، في الكثير من محلات الذهب المصرية، تتنوع اسعار الذهب في محلات بقيمة صغيرة سعر جرام الذهب اليوم فى مصر يصل اليوم سعر جرام الذهب عيار ٢١، في حدود 793 جنيها مصرياً.

سعر الجرام عيار 24، وصول سعر اليوم 906 جنيها مصرياً.

سعر الجرام عيار 18، تم تسجل السعر اليوم 679 جنيها مصرياً.

بينما تم وصول سعر الجنيه الذهب اليوم 6344 جنيه.

سعر أوقية الذهب، تم وصول السعر 1822 دولار.

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