تعيين 191 شابا واستخراج 241 شهادة قياس مستوى مهارة فى مطروح

جدة - نرمين السيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح قامت بتعيين 191 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شاب من ذوى الهمم والقدرات من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 263 طالب عمل.





وأوضح عاطف درويش مدير المديرية فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر يونيو الماضى، أن المديرية قامت باستخراج 241 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفى مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 709 منشآت، وأسفر عن تحرير 62 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث 11 شكوى عمالية. وأضاف أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 113 منشأة، والقيام بـ 17 حملة تفتيشية، وبحث 5 شكاوى، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وتحرير 18 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 5 ندوات توعية. وأشار إلى أن المديرية قامت فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، بإصدار بوالص تأمين على الحياة لتلك الفئة بلغت 500 ألف جنيه للعمالة المسجلة بالمديرية.

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