رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسى بحلول عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس قضايا الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى العظيم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.





صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها، قائلًا: أعاده الله على مصرنا الحبيبة والعالم العربى والإسلامى والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات. وتابع: نسأل المولى عز وجل أن يديم على مصر الأمن والأمان والتنمية والازدهار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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