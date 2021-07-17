وزيرة الهجرة تهنئ المصريين في الخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى...

تتوجه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التهاني وأطيب التمنيات لمواطنينا في الخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيةً الله أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان وبكل الخير والرخاء، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.. وكل عام وأنتم بخير

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