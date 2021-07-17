/640963/في-أول-أيام-إجازة-عيد-الأضحى-سيولة-مرورية-بشوارع-القاهرة-والجيزة

شهدت الشوارع والطرق الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت أول أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، حالة من السيولة المرورية، وسط تواجد أمنى لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية اليوم السبت

محافظة الجيزة

وانتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، حيث اختفت التكدسات المرورية بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت سيولة مرورية أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

محافظة القاهرة

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.