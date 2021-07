/640961/سميرة-سعيد-تتصدر-التريند-وتتخطى-المليون-مشاهدة-بـ-مون-شيري

دوت الخليج يستعرض تألق سميرة سعيد بأغنية «مون شيري»

حصدت أغنية «مون شيري» على أكثر من مليون ونص مشاهدة حتى الأن وهذا يعتبر رقما قياسيا مقارنة بوقت طرح الأغنية الذي لم يتعدى اليومين، كما احتلت «مون شيري» الترتيب رقم 13 في المحتوى الرئج للموسيقى.

تفاصيل أغنية «مون شيري»

تحمل أغنية «مون شيري» طابع وأجواء السبعينات، وتضم كلمات بالعربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد القياتى، لحن بلال سرور وتوزيع هانى يعقوب، وإنتاج محمد رشيدي، أما الميكس والماستر لخالد عز، والكليب من إخراج نضال هاني.

وتعاونت سميرة سعيد في ألبومها الجديد مع عدد من أشهر صناع الأغنية من الملحنين وهم: بلال سرور و محمد حمزة، ومن الشعراء محمد القياتي و شادي نور، ومن الموزعين هاني يعقوب وهاني ربيع.

وتقول كلمات أغنية «مون شيري»: “Mon chéri je t’aime ..خد قلبي أهو..إنت وأي حد غيرك إنت No ..إنت هدية حلوة Merci beaucoup ..إنت بجد وكلهم compliment ..أهلا ..Welcome Hello ..الدنيا إديتني Cadeau ..لايق جدا وعليا متفصل زي Tricot “.

سميرة سعيد تعلن عن طرح أغنية جديدة في 2022

وكشفت الفنانة سميرة سعيد خلال برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب الذي يعرض على قناة mbc مصر عن تحضيرها لأغنية جديدة، فقالت: "بدأت في ألبوم منذ 3 أشهر، وانتهيت من عدة أغاني منه، والشهر المقبل سيجرى إصدار أغنية جديدة بعد أغنية مون شيري، والانتهاء منها مع بداية عام 2022، والتسويق حاليا في الأغاني مختلف، بمعنى أنه من الصعب الدفع بألبوم كامل مرة واحدة، والأفضل هو إطلاق أغنية أغنية حتى يكون لكل أغنية بها صدى وتأثير على الجمهور".

سميرة سعيد تتاق بأغنية الساعة اتنين بالليل

وجدير بالذكر أن أغنية «الساعة اتنين بالليل» التي طرحتها سعيد مؤخرًا تمكنت من تحقيق نحو 2 ونصف مليون مشاهدة، بعد أسابيع من طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وطرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة «الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هانى، وهى الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد، الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف.