/640969/أشرف-بن-شرقي-يعود-إلي-القاهر-اليوم-للإنضمام-لتدريبات-الزمالك

ينتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، بعد عودته اليوم، إلى القاهرة قادما من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستأنف الزمالك تدريباته أمس، الجمعة، على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

ومن المقرر أن يخوض تدريبه حتى يوم الإثنين المقبل، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل انطلاق تدريبات أمس على ملعب نادي الترسانة، استعدادا لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك من أجل الاطمئنان على لاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الحصول على راحة طويلة في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية.

تدريبات الزمالك

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.

منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة من التدريبات أمس الجمعة، للتونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق وذلك بعد عودتهما إلى القاهرة عصر اليوم، على أن ينتظم الثنائي في التدريبات غدا السبت.

ويستعد الفريق لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق تدريب أمس على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

وشرح المدير الفني خطة الإعداد خلال الفترة المقبلة للاعبين، ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين لتطبيقها في المران.