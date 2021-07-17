القوى العاملة تعلن توفير 2.300 فرصة عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 2300 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1.200 لتصل إلى 15 ألف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم.





وقال وزير القوى العاملة، فى تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التى تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى من هنا "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير، أن هذه الفرصة متوفرة فى 12 محافظة هى: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية، وأسوان، والبحيرة، وقنا، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يونيو 2021 فى النشرة السابقة وعددها 228 فرصة عمل.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 30 كاشير، و20 سائق درجة ثانية، و30 شيف جزارة وأسماك، و50 بائعاً، و20 خباز بلدى، و3 أخصائى نظم معلومات، و5 مراجع مالي، و6 تبريد وتكييف، و6 فنى سباكة، و30 شيف فول وفلافل، و50 شيف جريل، و50 مساعد شيف، و50 شيف شرقى، و30 مساعد شيف شرقي، و10 عمال خدمات، و10 عمال مخازن، و20 عمال إنتاج.



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