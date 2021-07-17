إنفوجراف.. الإفتاء توضح آداب الأضحية

جدة - نرمين السيد - وتضمنت الآداب التأكد من سلامة الأضحية واستقبال القبلة والرفق عند الذبح، وعدم جرها من مكان إلى آخر، وعدم تلويث البدن والثياب بالدماء.

كما تضمنت الآداب عدم ترك المخلفات فى الشوارع، وعدم إظهار آلة الذبح، والتسمية والتكبير، والتأكد من زهوق نفسها قبل سلخها، والتزام الأماكن المخصصة للذبح، وعدم إعطاء الجزار أجرته منها.