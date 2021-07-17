وزير التنمية يهنئ السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

جدة - نرمين السيد - وقال شعراوى فى نص البرقية: يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة مرور 69 عاماً على ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والتى كانت إنجازاً وطنياً شارك فيه شعب مصر العظيم بإرادة حرة ومشاعر وطنية صادقة مع أبناءه البواسل من القوات المسلحة لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لتصنع تاريخًا جديداً ومستقبلاً أفضل لشعب مصر العظيم.
وأضاف الوزير: متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.
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