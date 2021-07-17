وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو المجيدة

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة مرور ٦٩ عاماً علي ذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.
وقال شعراوي في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة مرور ٦٩ عاماً عاماً علي ذكري ثورة ٢٣ يوليو المجيدة ، والتي وقف فيها شعب مصر العظيم بمشاعر وطنية صادقة مع أبناء القوات المسلحة من أجل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية .
وأضاف الوزير : متمنياً من المولي عز وجل ان يعيد هذه المناسبة علي سيادتكم وشعب مصر العظيم وأبناءه البواسل من القوات المسلحة بالتقدم والازدهار ، وأن يتحقق لمصرنا الغالية بجهودكم المباركة كل ما تصبوا اليه من أمال في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع مزيد من التوفيق والرفعة .
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