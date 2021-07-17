القوي العاملة : ختام دورة ”أبدا مشروعك” للعمالة العائدة من...

اختتمت فعاليات الدورة الثانية في ريادة الأعمال للعمالة العائدة من الخارج بسوهاج التي أقيمت تحت بعنوان: "إبدأ مشروعك والتي نظمتها مديرية القوي العاملة ، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة .

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية أن الدورة استمرت لمدة خمسة أيام بمركز التدريب المهني التابع للمديرية ، وافتتحها وزير القوى العاملة محمد سعفان في أثناء زيارته لسوهاج ، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

ولفت مدير المديرية إلي أنه بناء تكليف وزير القوي العاملة لمناقشة المعوقات التي تواجه الشباب في تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع وإيجاد الحلول لها بالتعاون مع المحافظة والأجهزة التابعة لها ، تم مناقشة العائدين من الخارج في المشروعات التي يرغبون في تنفيذها ، ومنها تصنيع مواسير بولي ايثيلين ، وتعبئة زيت الطعام ، ومَعرض موتوسيكلات وتروسيكلات ، ومطعم وجبات خفيفة متنقل ، وتصنيع أكياس بلاستيك ، وتربية وتسمين الماشية ، وإنتاج أكواب ورقية ، وبيع إطارات وبطاريات السيارات.

وكشف مدير المديرية عن أن التدريب شمل خطة العمل ، ومعوقات التسويق ، والجوانب القانونية والمحاسبية للمشروع ، والحوافز والمزايا والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز ، والفرص الاستثمارية بالمحافظة والخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز .

وأشار إلي أنه تم عرض كافة الخدمات التي تقدمها المديرية من برامج تدريبية والتوعية بالحقوق والالتزامات الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

حضر ختام الدورة نادر عبد الظاهر مدير فرع الجهاز بسوهاج، وعبدالرحيم عثمان نائب مدير فرع الجهاز، وأسامة عبدالرحمن مدرب معتمد بالجهاز.