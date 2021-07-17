/640968/أشرف-ذكي-بعد-أزمة-حلا-شيحة-سألت-الشيخ-الشعرواي-الفن-حرام-قالي-انه-رسالة

أعرب دكتور أشرف ذكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، عن انزعاجه مما صرحت به الفنانة حلا شيحا مؤخرا بشأن الفن والفنانين، فضلا عن تطاولها على الفنان تامر حسني وتوجيه اتهامات غير حقيقية له بسبب طرحه كليب «بحبك» الذي يجمع حلا بتامر ضمن أحداث فيلمهما «مش أنا».

دوت الخليج يرصد تعليق دكتور أشرف ذكي على أزمة حلا شيحا

كشف دكتور أشرف ذكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمر أديب والمذاع عبر قناة mbc مصر، عن استيائه من موقف حلا شيحة، قائلا: “لا عودة للناس دي تاني ولا مكان لهم في النقابة، والسيدة صاحبة هذه الحادثة لا مكان لها في النقابة، وهي كلمتني بدل المرة 10، واحنا غلطنا لما قبلنا عودتها، وأنا أعتذر إنى قبلت عودتها، ولا مكان لمن يفعل مثل هذه الأفعال بالنقابة، هي مش موجودة في النقابة، وكانت مشطوبة أساسا من النقابة، وكنا نسير في إجراءات عودتها".

أشرف ذكي يكشف فتوى هامة بشأن الفن

واستكمل حديثه : "الناس اللي عاوزين يرجعونا مليون سنة لورا يروحوا يشوفوا حالهم، والفن والموهبة والمهنة العظيمة اللي بنشتغلها متهونش عليها ولا تستحق مننا أننا نعمل فيها كدة، وأنا مرة سألت الشيخ الشعراوي هل الفن حرام؟ فرد عليا فيما معناه إن الفن رسالة".

سارة وفيق مخرجة «مش أنا» تفتح النيران في وجه حلا شيحا

خرجت المخرجة سارة وفيق المسؤلة عن إخراج فيلم “ مش أنا” لترد على تصريحات حلا شيحا فكتبت وفيق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "أستاذ معز أنا سارة وفيق مخرجة فيلم مش أنا، قرأت بوست حضرتك اللي بتوضح فيه أنك فاهم قصد حلا عن بعض اللقطات اللي كان المفروض نراعيها، خلينا نتكلم بالحق بعد أذن حضرتك احنا نشيل مشاهد ليه و بأي حق بعد ما صورت و أخدت أجرها كامل، و احنا مالنا انك اتجوزتها أنت اتجوزتها فنانة و بتصور الفيلم دا و دي حاجه بينك و بينها احنا مالنا".

سارة وفيق توجه رسالة شديدة اللهجة لمعز مسعود

وانتقلت سارةوفيق بحديثها للداعية معز مسعود لتوجه له رسالة صارمة، قائلة: " كان لازم بخبرتك تخليها تتواصل مع شغلها و تقفل الصفحه صح مش تخليها تقاطع شغلها و تورطها كدا، دا لو انت السبب في المقاطعه دي والله اعلم ، بعدين حضرتك كنت فين و هي بتكتب البوست الصبح ليه المواعظ العظيمه الجميله دي منصحتهاش بيها ، دا لو مش أنت اللي كاتب البوست أصلاً ، أنا مكنتش ناويه أرد على حلا لأن تامر رد بمنتهي الأدب والاحترام ووضح كل حاجه وحلفني ماردش عشان خاطر نفسيتها، بس أنت استفذتني بصراحه، و لو انت اللي ارغمتها تكتب بوست بالشكل الساذج دا عشان تحافظ على منظرك قدام الناس فأنت فضلت نفسك على حساب حلا، و للأسف خليت الناس كلها تهاجم مراتك دا لو أنت السبب برضو والعلم عندالله".

فيلم «مش أنا»

فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.