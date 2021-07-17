/640973/بالشوم-والأسلحة-البيضاء-بلطجية-يعتدون-على-عدد-من-أشخاص-بالبحيرة--صور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر في مجموعة من الأشخاص يعتدون على شخصين بمنطقة أبو المطامير، حيث اعتدوا عليهم مستخدمين "شومة" وأسلحة بيضاء أدّت إلى إصاباتهم في جميع أنحاء جسدهم، وتم نقلهم إلى المستشفى وتحرير المحضر اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقطع فيديو للأشخاص يعتدون على شخصين بمنطقة أبو المطامير وأكد ناشر البوست عبر فيسبوك أن «هؤلاء الأشخاص تعدوا على الشخصين مشهورين بلطجتهم علي منطقة أبو المطامير، حيث انهم انتزعت من قلوبهم الرحمة، ولديهم شهرة بأنهم يتصدروا لإنهاء أي من الجلسات العرفية وتاجر سلاح وتاجر آثار وبلطجي وسبق اتهامه ف اكتر من قضيه لاحد الأشخاص مختلفة». صاحب المنشور على فيسبوك وأوضح صاحب المنشور: «بانهم قاموا بالشروع بقتل مع سبق الإصرار والترصد كل من ‏بالمدعو بطرس غالى شحاتة وصابر حليم ريفيلة والأستاذ المحامي مبروك الضريف امام مستشفى أبو المطامير العام بالبحيرة،ولم يتم القبض عليهم حتي الان معملهم وتم تحرير محضر ضبط وإحضار من يوم السبت الموافق 10يوليو وللأسف ولم يتم ضبطهم حتى الآن».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالشوم والأسلحة البيضاء.. بلطجية يعتدون على عدد من أشخاص بالبحيرة .. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.