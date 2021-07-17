/640974/الصحف-المغربية-الأرقام-ترجح-كفة-موسيماني-على-حساب-باكستر-قبل-نهائي-إفريقيا

تحدثت الصحف المغربية عن المواجهة المرتقبة الأهلى المصري مع نظيره كايرز تشيفز بطل جنوب افريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم السبت على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويرغب المارد الأحمر في حصد اللقب العاشر في تاريخه، بينما يسعى بطل جنوب افريقيا لوضع إسمه في قائمة المتوجين بدوري الابطال للمرة الأولى في تاريخه.

وجاء عنون موقع 360 المغربي : "الأرقام ترجح كفة موسيماني على حساب باكستر"، وأوضح التقرير أن مدرب الأهلي استطاع أن يلحق بباكستر خسارة مذلة بنتيجة 5 - 0 خلال تدريبه فريق سوبر سبورت، والنتيجة الأكبر بين المدربين هي فوز موسيماني خلال قيادته لصن داونز بخماسية نظيفة على سوبر سبورت بقيادة باكستر في موسم 2016 - 2017.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد محمد الخامس في المغرب بدون حضور جماهيري، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا في العالم.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الإفريقي، بعد تفوقه على الترجي التونسي وتحقيق الفوز عليه ذهابًا وإيابًا في إحدى أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الإفريقية.

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي، حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا بدون أهداف.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في بث مباشر على قناة beIN Sports HD 4.